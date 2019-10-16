Друзья Заворотнюк рассказали о реабилитации актрисы после операции

Москва, 16 октября. Друзья российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк рассказали, что состояние артистки после операции существенно улучшилось. Они заверили, что СМИ распространяют много ложной информации и даже два раза успели ее «похоронить».

«На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию — в том числе в бассейне», — передает KP.ru слова одного из приятелей актрисы.

По словам другого собеседника издания, опухоль была настолько маленького размера, что ее не получалось разглядеть даже на модернизированной аппаратуре. Именно по этой причине, пишет «Утро.ру», медики не обнаружили никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов.

Ранее на странице Заворотнюк в социальной сети Instagram появился репост записи с аккаунта, созданного в поддержку актрисы. Авторы публикации назвали выдумками появляющиеся в прессе сообщения о том, что артистку парализовало, что она впала в кому и не может дышать без специального устройства. Они призвали не выносить на всеобщее обозрение подробности болезни Заворотнюк.

Напомним, слухи о болезни актрисы появились в Сети этим летом, когда она перестала появляться на светских мероприятиях. Некоторые пользователи Сети и вовсе сообщили о «тайных похоронах» Заворотнюк.

Кроме того, отмечалось, что наблюдавшие за состоянием Заворотнюк доктора решили, что лечить актрису можно исключительно медицинскими препаратами. По их мнению, опухоль актрисы неоперабельна.

Другие издания сообщали, что Заворотнюк делали трепанацию черепа в Германии. Семья актрисы отказалась привлекать для консультаций сторонних врачей, хотя медицинское учреждение, в котором находится артистка, этому не препятствует.