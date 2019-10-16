Москва, 16 октября. Белоруссия увидела провокацию США в истории с задержанием россиянки Анны Богачевой, заявил политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

По его словам, свою роль в вынесении справедливого решения отпустить россиянку сыграл «здравый рассудок прокурора Белоруссии». Он напомнил, что все обвинения «во вмешательстве в выборы» являются субъективными. Как пишет издание Nation News, он напомнил, что дело бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего якобы существовавшее вмешательство Москвы в выборы в США, потерпело крах. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп неоднократно указывал на бездоказательность обвинений «во вмешательстве». Эксперт заявил, что Минск не поддался на провокацию США в истории с задержанием Богачевой.

«Самое интересное, что вся эта катавасия строилась против России и для вовлечения Трампа в импичмент», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что благодаря этой истории в Минске «в некотором роде» поняли, что это могла быть провокация Соединенных Штатов.

«Ситуация связана с попыткой провокации, чтобы как-то ухудшить российско-белорусские отношений. Это просто один из элементов информационной борьбы, которую США ведут в отношении нас уже давно», — сказал специалист.

Напомним, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что отношение президента Белоруссии Александра Лукашенко к идее экстрадиции россиян в США «категорически негативное».

Ранее в Минске задержали гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы. Задержание произошло по запросу Интерпола позавчера около 22 часов в одной из гостиниц. Стоит заметить, что в компетенции Интерпола находятся только уголовные дела, а это дело политическое.

Доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года экс-спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем бывший спецпрокурор был вынужден признать, что связь президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле подчеркивают, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.