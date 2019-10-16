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Россия

В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

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В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

Москва, 16 октября. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12130 рублей. Соответствующие решение парламентарии приняли на заседании.

Тем самым профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ. Как отметил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, увеличение размера МРОТ в 2020 году составит 850 рублей, рост показателя составит 7,5%. В соответствии с действующим законодательством, размер МРОТ составляет 11280 рублей.

«При этом с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальной уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 85 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе», — цитирует слова Вуколова ТАСС.

По оценке Минтруда, повышение МРОТ коснется порядка 3,2 миллиона человек. Половина из них являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, рассказал Вуколов.

На реализацию документа в 2020 году выделят 20,9 миллиарда рублей из бюджетной системы. При этом из федерального бюджета на эти цели будет выделено 5,8 миллиарда рублей.

В сентябре министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о повышении пенсии с 1 января 2020 года для более чем 30 миллионов россиян. Изменения в выплатах, как сообщали в пресс-службе ведомства, связаны с запланированной индексацией на 6,6%.

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Источник: ТАСС
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