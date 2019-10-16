FACA возобновляет службу в ЦАР

Банги, 16 октября. Бойцы вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) возобновляют свою службу благодаря Хартумскому соглашению.

На данный момент вооруженные силы Центральноафриканской Республики наращивают свою мощь. Это стало возможно после подписания парафированного в Хартуме и подписанного в Банги политического соглашения о мире и примирении.

Важную роль в восстановлении армии страны оказала и военная помощь, которую ЦАР получает от своих братских стран, в частности России.

В конце апреля этого года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера возглавил церемонию окончания подготовки военных российскими инструкторами. Это был уже седьмой выпуск обученных русскими инструкторами солдат ВС ЦАР за менее чем 1,5 года сотрудничества. Напомним, в начале прошлого года Россия добилась от Совбеза ООН частичной отмены эмбарго на поставку вооружения в Центральноафриканскую Республику.

В начале октября стало известно, что представители санкционного комитета ООН и власти Центральноафриканской Республики работают над отменой эмбарго на поставки в страну оружия.