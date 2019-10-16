Путин призвал спецслужбы объединиться в борьбе с общими угрозами

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин указал на важность объединения усилий спецслужб против общих угроз. Соответствующее заявление было озвучено во время XVIII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Глава государства поприветствовал участников совещания и отметил важность объединения усилий спецслужб в борьбе с общими вызовами и угрозами.

«Среди ключевых задач — создание эффективной системы противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности, выявление и ликвидация каналов финансирования незаконных вооруженных формирований и поставок им оружия», — сообщил глава государства.

Владимир Путин также отметил важность проводимого форума для сотрудников спецслужб. По словам президента РФ, мероприятие стало востребованной площадкой для обсуждения проблем национальной, региональной и глобальной безопасности.

«И конечно, необходимо наращивать сотрудничество в пресечении пропаганды радикализма и насилия, в том числе в Сети», — подчеркнул лидер России.

Путин выразил уверенность, что встреча пройдет в конструктивном ключе и поможет выработать алгоритм совместных действий спецслужб.

Ранее глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что крупные IT-компании не желают сотрудничать со спецслужбами по вопросам информационной безопасности.