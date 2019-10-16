Выступивший в защиту россиянки Богачевой Лукашенко принял верное решение — эксперт

Москва, 16 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поступил правильно, отказавшись передавать ранее задержанную гражданку РФ Анну Богачеву по запросу Интерпола. Об этом заявил бывший советник управления президента РФ по внутренней политике, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

В беседе с корреспондентом информационно-аналитического издания «Слово и Дело» он заявил, что белорусский лидер принял очень хорошее решение, при этом оно было ожидаемым. Матвейчев заметил, что и ранее был уверен в положительном финале этой истории.

«Рядовые сотрудники, когда видят соответствующую базу, обязаны произвести задержание, но дальше происходит рассмотрение. Конечно, на такой недружественный шаг, как передача нашего гражданина, причем по обстоятельствам, которые абсолютно неизвестны, никто бы не пошел», — объяснил собеседник издания.

По его словам, совершенно абсурдно считать, что побывавшая несколько лет назад в США россиянка могла изменить всю американскую систему, повлиять на выборы в США и избрать президента Дональда Трампа. Матвейчев назвал такое предположение «явной чушью и совершенно надуманным предлогом».

«Александр Лукашенко потом просто потерял бы авторитет у 140 миллионов россиян, а Америка эту жертву никак бы не оценила. Он сделал все, что мог, поступив совершенно правильно. Я думаю, что и последствий для него никаких не будет», — заметил Матвейчев.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты национальных ценностей выразил благодарность всем, кто принимал участие в кампании по освобождению задержанной в Минске россиянки Анны Богачевой. Напомним, гражданку России Анну Богачеву задержали в Минске по запросу Интерпола на основании сфабрикованного в США дела о якобы «вмешательстве» РФ во внутренние дела страны.