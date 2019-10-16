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Путин и Кениата подпишут три соглашения на саммите Россия — Африка

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Путин и Кениата подпишут три соглашения на саммите Россия — Африка

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин встретится с главой Кении Уруху Кениатой во время саммита Россия — Африка. По итогам встречи лидеры стран планируют подписать три соглашения.

О планах глав двух государств сообщила временная поверенная в делах республики в РФ Винни Мванджала.

«Мы ожидаем, что будет подписано как минимум три соглашения – мы работали над ними все это время. Это меморандум о взаимопонимании (MOU) в сфере туризма, это документ о научном, технологическом и культурном взаимодействии, а также план политических консультаций между министерствами иностранных дел России и Кении», — рассказала журналистам кенийский дипломат.

Также Винни Мванджала отметила, что подписание всех трех соглашений станет большим шагом в развитии двусторонних отношений между государствами.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита президент Кении также планирует обсудить возможное сотрудничество Найроби с Москвой по реализации национальной программы четырех приоритетов: всеобщего медицинского обслуживания, производства, продовольственной безопасности и доступного жилья.

Саммит и экономический форум Россия — Африка состоятся в Сочи 23-24 октября. В качестве участников полномасштабного мероприятия приглашены руководители 54 стран континента.

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