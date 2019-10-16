НАБУ возбудило дело против экс-генпрокурора Луценко

Киев, 16 октября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против экс-главы генеральной прокуратуры страны Юрия Луценко. Об этом в среду сообщило информационное агентство «Украинские новости».

По данным издания, экс-руководителя ГПУ подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет заключения под стражу. Отмечается, что расследовать возможные преступления Луценко поручил Соломенский суд украинской столицы.

Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с вероятным злоупотреблением служебным положением, заявление подал глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Напомним, в прошлом месяце ГБР Украины инициировало уголовное дело по факту вероятного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.