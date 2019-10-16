Лавров сообщил, что РФ будет способствовать налаживанию взаимодействия Сирии и Турции

Сочи, 16 октября. Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия между Сирией и Турцией для нормализации обстановки на границе между странами. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств — партнеров ФСБ.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва и далее будет действовать в русле международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

«Способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе», — цитирует слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Ранее стало известно, военнослужащие правительственной Сирийской арабской армии (САА) взяли Манбидж под свой контроль. Российская военная полиция впервые организовала патрулирование в населенном пункте.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главная цель операции — избавиться от террористической угрозы на сирийско-турецкой границе, в первую очередь — освободить приграничную зону от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Анкара считает SDF связанными с признанной в Турции террористической «Рабочей партией Курдистана».

Неоднократно сообщалось, что во время военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1, захватили восточное побережье Евфрата. Курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

Жительница сирийской провинции Хасака рассказала Федеральному агентству новостей, как курдские формирования насильственно вербуют местных жителей, заставляя молодежь сражаться на своей стороне.

1 Организация запрещена на территории РФ.