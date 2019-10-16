Минздрав России заявил о росте продолжительности жизни россиян

Москва, 16 октября. Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По данным Скворцовой, за восемь месяцев средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 0,7 года по сравнению с данными прошлого года. На данный момент этот показатель составляет 73,6 года.

«У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Скворцова подчеркнула, что этого удалось добиться благодаря дополнительному сохранению 34 тысячи жизней. Показатель общей смертности на тысячу человек в этом году снизился на 3,1% по сравнению с результатами 2018 года.

Восемь месяцев также наблюдалось снижение показателей младенческой смертности. В этом году умерло на 800 детей (до одного года) меньше чем в прошлом году.

Смертность от туберкулеза в этом году достигла исторического минимума — 5,1 на 100 тысяч россиян.

«Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года», — уточнила Скворцова.

Ранее председатель комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал предложение Минздрава ввести программы ЗОЖ для сотрудников компаний.