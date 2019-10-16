Париж, 16 октября. Запад и Франция для урегулирования ситуации на востоке Сирии должны начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным об операции Турции против курдских террористов, рассказал министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, необходимо вести переговоры с Путиным. Как передает телеканал BFM, у России нет общих интересов с Францией на этой территории. МИД Франции призвал Запад обсудить с РФ операцию Турции против курдов.

9 октября началась турецкая антитеррористическая операция «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью данной операции является уничтожение террористической угрозы на границе с Сирией.

Приграничные территории заняты «Демократическими силами Сирии», которые, по мнению Анкары, связаны с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Анкара считает необходимым освободить данные территории от вооруженных арабско-курдских формирований.

Ранее курды заняли часть сирийских территорий под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На самом деле курдские боевики сотрудничали с ИГ1 (запрещена в РФ) и принимали террористов в свои ряды. Все это было сделано для того, чтобы захватить восточный берег Евфрата, где исторически всегда жили арабы-сунниты.

Напомним, согласно официальным заявлениям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, зона безопасности, которую планируют создать турецкие силы, займет участок в 30 км глубиной — вплоть до трассы М4, пролегающей вдоль границы с Сирией. На этой территории Турция планирует расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые ранее бежали от войны и террористов в Турцию и теперь могут массово хлынуть в Европу.

Кроме того, цель операции Анкары — создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава Рабочей партии Курдистана, YPG и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Эта цель Турции известна Соединенным Штатам — и именно поэтому американские войска приняли благоразумное решение покинуть зону турецко-курдского конфликта и не мешать Анкаре проводить свою операцию по уничтожению боевиков и террористов, находящихся на восточном берегу Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.