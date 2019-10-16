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Россия
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Более 5,5 тысячи россиян выехали за рубеж для вступления в ряды террористов

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Более 5,5 тысячи россиян выехали за рубеж для вступления в ряды террористов

Сочи, 16 октября. Более 5,5 тысячи россиян выехали за пределы страны, чтобы воевать на стороне международных террористов, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи.

Бастрыкин отметил, что среди граждан России есть те, кто выехал за рубеж, чтобы вступить в ряды международных террористов и участвовать в вооруженных столкновениях. ФСБ РФ удалось установить более 5,5 тысячи таких россиян. Против четырех тысяч человек уже возбуждены уголовные дела.

«Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены, — констатировал председатель ФСБ РФ. — В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы».

Более 5,5 тысячи россиян выехали за рубеж для вступления в ряды террористов

Ранее Бастрыкин сообщил, что с начала текущего года в России были предотвращены 39 терактов. Как сообщили в ведомстве, ликвидировано 49 террористических ячеек, которые планировали атаки в различных регионах России.

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Источник: РИА Новости
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