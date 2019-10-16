Эксперт оценил последствия резкого повышения цен на внутрироссийские рейсы «Победы»

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (лоукостер, является «дочкой» «Аэрофлота») приняла решение резко (примерно на 40%) повысить стоимость билетов на внутрироссийских рейсах. Мера действует с 28 октября, когда авиакомпания начнет включать в тариф стоимость услуг регистрации в зарубежных аэропортах, которая составляет 25 евро. Так российский лоукостер отреагировал на решение Московского городского суда, который по жалобе пассажиров запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, для исполнения решения Мосгорсуда «Победа» отныне вынуждена включать в тариф стоимость регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах.

«С зимнего расписания, которое начнет действовать 28 октября 2019 года, «Победа» увеличит на 25 евро цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов», — отметили представители российского лоукостера.

Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать это решение одного из ведущих российских авиаэкспертов, генерального директора консалтинговой компании «Инфомост» Бориса Рыбака.

— Борис Борисович, как вам кажется, не приведет ли этот шаг «Победы» к тому, что компания начнет проигрывать в популярности западным лоукостерам, которые могут вести более гибкую финансовую политику?

— Не приведет, потому что западные лоукостеры не летают внутри страны и никакой конкуренции нам не составляют. А попытки «Победы» максимально увеличить количество международных рейсов, в общем-то, пресекаются.

На международном рынке «Победа» всегда будет уступать иностранцам, потому что и налоговый режим и, скажем так, общая экономическая ситуация у нас менее благоприятная чем, например, в Европе. Но основная часть работы «Победы» лежит внутри страны, поэтому здесь особой конкуренции не будет.

— В последнее время к «Победе» много нареканий, в том числе из-за жесткой политики по отношению к клиентам…

— Это касается всех лоукостеров, не только «Победы». Ну, много нареканий, да, но к Ryanair (ирландская авиакомпания, крупнейший европейский лоукостер) тоже много нареканий. Это часть бизнес-модели — все по-спартански, ничего лишнего.

— То есть, летали и летать будут?

— Пока получается да. Загрузка у лоукостеров хорошая, пассажиры голосуют рублем и вроде как не против всех этих издевательств.

— Не отпугнет ли часть «голосующих рублем» от «Победы» сорокапроцентное повышение цен на билеты?

— А это, давайте, еще посмотрим. Повышение на 40% чего? Это пока такой философский вопрос. Если это повышение тарифа в 449 рублей, — это одна история, а если тарифов, которые по пять тысяч рублей, — это другая история. Надо посмотреть, как это будет работать на практике.

«Победа» объяснила свое решение

Как сообщили в пресс-службе «Победы», компания, чтобы компенсировать резкий рост стоимости авиатоплива без увеличения цен на билеты, решила пойти по пути сокращения расходов на аэропортовое обслуживание. В частности, перевозчик предложил клиентам регистрироваться на рейсы самостоятельно, онлайн. По данным компании, услугами онлайн-регистрации в настоящее время пользуются более 90% клиентов «Победы», которым не приходится платить за это в аэропорту.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Мера, на которую мы вынуждены были пойти по решению суда, убивает эту философию, — заявил в связи с решением о повышении цен гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. — Мы вынуждены увеличить тарифы для всех клиентов, включив затраты на регистрацию в аэропорту, даже если они (пассажиры) регистрируются самостоятельно онлайн».

Компания также заявила, что взимать плату за регистрацию в аэропорту — общемировая практика для ведущих лоукостеров. Это стимулирует клиентов регистрироваться самостоятельно и снижает аэропортовые расходы авиакомпаний.