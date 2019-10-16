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Профсоюз горняков Украины заявил о проведении общего протеста шахтеров

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Профсоюз горняков Украины заявил о проведении общего протеста шахтеров

Киев, 16 октября. Независимый профсоюз горняков Украины заявил, что занимается подготовкой всеукраинского протеста шахтеров с требованием выплатить долги по зарплате. Об этом сообщил глава организации Михаил Волынец. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев», — объяснил Волынец.

По его словам, в настоящее время в Луганской и Волынской областях протестуют горняки. Главное их требование — выплатить долги по заработной плате. Также Волынец напомнил, что во Львовской области активисты около 50 суток блокируют вагоны с углем.

Глава независимого профсоюза горняков Украины заявил, что в прошлом году угольщикам пришлось провести серию акций протеста, которые сопровождались чрезвычайно ожесточенной борьбой. Он выразил надежду на то, что подобная ситуация в 2019 году не повторится. По его словам, «тогда после внесения изменений в закон «О Государственном бюджете Украины» еще полтора месяца ждали средства».

«Хотелось бы почувствовать ответственную и действенную роль министерства энергетики и защиты окружающей среды и без проволочек. Горняки долго не будут терпеть пренебрежительное отношение к себе», — отмечается в сообщении.

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