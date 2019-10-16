На Украине связали укрепление ВСУ в Донбассе с нежеланием Киева выполнять соглашения

Ситуация в Донбассе не сдвинется с мертвой точки пока в рамках «нормандского формата» не будут приняты принципиальные решения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

ВСУ укрепляют позиции

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали установку защитных барьеров Вооруженными силами Украины в районе разведения сил и средств в окрестностях пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе миссии.

Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, что ВСУ проводят укрепление позиций на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе.

«12 октября на участке разведения в районе населенного пункта Золотое СММ наблюдала установку восьми защитных барьеров типа Hesco, заполненных грунтом», — процитировали отчет миссии в ее пресс-службе.

Наблюдатели ОБСЕ, помимо всего прочего, зафиксировали примерно в 30 метрах от северного края участка разведения на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории колесный экскаватор, два легких грузовика и 15–20 солдат ВСУ, которые убирали растительность в районе блокпоста.

Нежелание Киева

Как отметил Евгений Голышкин, ВСУ постоянно укрепляют свои позиции и расширяют сеть фортификационных сооружений. Однако данная активизация подобных действий может быть связанна с попыткой команды нового президента «успокоить» протестные настроения радикальных националистов, связанные с заявленным «разводом сил на линии соприкосновения».

«Вчера глава МИД Вадим Пристайко заявил, что единственной альтернативой «формуле Штайнмайера» является «мобилизация» являющаяся своеобразным планом «Б» на случай непринятия народом «формулы Штайнмайера». Также он подчеркнул, что такой план будет предусматривать дополнительные сборы на армию и всеобщую мобилизацию, что в свою очередь подразумевает сокращение зарплат и медицинских страховок для населения», — напомнил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, за последние три недели на данном этапе Украина не имеет принципиального желания выполнять взятые предшествующей властью на себя обязательства в рамках имплементации Минских соглашений.

«Поэтому укрепление позиций, создание новых блокпостов и прочего будет продолжаться до тех пор, пока не будут приняты какие-то принципиальные решения в рамках «нормандского формата» — заключил Евгений Голышкин.

Ранее в Государственной думе обвинили Владимира Зеленского в страхе перед националистами и радикалами. По мнению депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера» нужна политическая сила, которой у действующей власти на Украине нет.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились Донецкая и Луганская народные республики.