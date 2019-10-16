Почти половину российских автодорог отремонтируют до конца 2019 года

Екатеринбург, 16 октября. К концу 2019 почти половина российских автодорог будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил глава министерства транспорта России Евгений Дитрих.

Во время открытия выставки «Дорога—2019» в Екатеринбурге участники мероприятия обсудили реализацию национального проекта и подвели текущие итоги.

«В этом году в целом по России будет отремонтировано 27,5 тысяч километров автомобильных дорог, и внутри этой цифры — 11 тысяч километров — это то, что мы делаем по национальному проекту», — подчеркнул министр.

Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» действует на территории 83 субъектов РФ, охватывая 104 города. По плану, к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии увеличится с 43,1% до 50,9% (по сравнению с 2017 годом). Кроме того, практически в два раза снизится число мест концентрации ДТП.

Также специалисты обещают в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличить до 85% долю протяженности дорог городских агломераций и снизить число федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки, на 10%.

За шесть лет финансирования нацпроекта регионы вложат в его реализацию 4,139 триллионов рублей, из федерального бюджета — 440,9 миллиардов рублей.