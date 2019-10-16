Глава Кении хочет встретиться с Путиным во время саммита Россия — Африка

Москва, 16 октября. Глава Кении Ухуру Кениата возглавит национальную делегацию на саммите Россия — Африка, во время визита в Сочи он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказала журналистам в среду временная поверенная в делах Кении в России Винни Мванджала.

По словам Мванджалы, Кения будет представлена на высшем уровне.

«Ухуру Кениата возглавит делегацию в Сочи. Будет двусторонняя встреча с президентом Путиным», — заявила кенийский дипломат в беседе с РИА Новости.

Она также отметила, что президент африканской страны во время встречи хочет обсудить возможное сотрудничество Найроби с Москвой по реализации национальной программы четырех приоритетов, так называемой «Большой четверки».

«Большая четверка» включает в себя область всеобщего медицинского обслуживания, сферу продовольственной безопасности, доступного жилья, а также производства, указала Мванджала.

Саммит и экономический форум Россия — Африка состоятся в Сочи 23-24 октября​​​. На мероприятия приглашены руководители всех 54 стран континента, более 40 из них уже дали согласие на участие.