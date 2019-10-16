Актриса Валюшкина взбудоражила соцсети фотографиями в бикини

Москва, 16 октября. Российская актриса Елена Валюшкина взбудоражила соцсети своими новыми фотографиями с отдыха в Израиле. 56-летняя звезда фильма «Формула любви» опубликовала в соцсети Instagram снимки в бикини.

На фото Валюшкина запечатлена в купальнике и легкой белой рубашке. Образ артистки дополнили черные солнцезащитные очки круглой формы и полосатая повязка на голову.

«Ну как же на море без море-лука!» — написала Валюшкина под фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Валюшкина (@elena_valushkina) 13 Окт 2019 в 8:28 PDT

Артистка поразила поклонников фотографиями в бикини. Пользователи соцсети восхитились тем, как молодо и свежо выглядит актриса.

«Супер!» — написал один из пользователей. «Отпад!» — поддержал его другой юзер. «Вы просто чудо, а не женщина!» — заявил еще один комментатор.

Напомним, Елена Валюшкина — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Известна по ролям в фильмах «Формула любви», «Черная молния», «Я худею» и других картинах. В 2013 году режиссер Жора Крыжовников пригласил Валюшкину сыграть маму невесты в фильме «Горько!». За эту роль актриса была номинирована на премию «Золотой орел».

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