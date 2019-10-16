Вашингтон, 16 октября. Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.

Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине. Заместитель помощника государственного секретаря Джордж Кент во время выступления в палате представителей США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа рассказал, что 23 мая Малвейни организовал встречу, где объявил о назначении трех человек для контроля деятельности по украинскому направлению.

Как сообщает телеканал NBC, он заявил, что за это будут отвечать американский посол при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри и Курт Волкер, занимавший тогда пост специального представителя по Украине​​​. Как пишет New York Times, Кент и другие политики Государственного департамента, отвечавшие за вопросы по Украине, были отстранены от этих дел.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Несмотря на то, что стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована, скандал набирает обороты.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.