Россиянам рассказали о правилах питания на работе

Москва, 16 ноября. Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали россиянам, как правильно питаться на работе.

По их словам, важно не пропускать обеденный перерыв на работе. Если нет времени на него, то лучше приносить с собой еду из дома. Специалисты советуют есть пять-шесть раз в день через каждые два-три часа, так как более длительные временные промежутки негативно влияют на организм и загоняют его в состояние стресса.

Отсутствие пищи в желудке более четырех часов приводит к тому, что его стенки сокращаются и появляются голодные боли, «а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита». Об этом пишет RT.

Также в ФИЦ напомнили, что полноценный обед не стоит заменять хлебобулочными изделиями. Это, по словам специалистов, негативно сказывается на фигуре. Кроме того, важно умеренно есть соленую пищу, которая приводит к повышению артериального давления и появлению отеков на ногах.

Жирная пища также может привести к ожирению. Особенно это важно понимать офисным работникам, которые в течение длительного времени сидят и не занимаются физической активностью.

Для быстрого перекуса, уверены специалисты ФИЦ, подойдут фрукты, сухофрукты, сушеные орехи или небольшое количество горького шоколада. Кроме того, нужно не забывать об овощах, в которых содержится большое количество витаминов и минералов. Офисным работникам советуют каждые 30-40 минут выходить из-за рабочего места и пить 1-2 литра воды.

Напомним, диетологи выявили самые лучшие диеты для человека. Так, пятерку самых лучших возглавила средиземноморская диета, которая предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, продуктов из цельного зерна и рыбы. Мясо птицы, яйца, сыры и йогурты специалисты рекомендуют употреблять в умеренных количествах.

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