Судно с рыбаками из КНДР перевернулось у побережья Японии

Токио, 16 октября. Судно КНДР перевернулось в водах исключительной экономической зоны Японии.

Как пишут японские СМИ, об инциденте стало известно, когда патрульная служба страны получила сообщение от другого северокорейского судна, которое занималось поиском потерпевших. По уточненным данным, ЧП произошло близ полуострова Ното префектуры Исикава — в 320 километрах от побережья Японии.

Известно, что рыбаки траулера КНДР оказались в воде. Японские журналисты подчеркивают, что версия столкновения в качестве причины инцидента исключается.

В начале месяца, 7 октября, в этом же районе произошло столкновение северокорейского рыболовного судна и японского инспекционного корабля, передает «Газета.ru». Судно КНДР затонуло, но его экипаж удалось спасти. Япония и КНДР обменялись заявлениями протеста в связи с чрезвычайным происшествием на воде.

В Токио неоднократно указывали на нелегальный промысел в окрестностях страны рыбаками КНДР. С аналогичными заявлениями ранее выступили и в ФСБ РФ. В октябре российским пограничникам даже пришлось применить оружие при задержании северокорейских браконьеров в Японском море. Преступники были доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства.