ВСУ 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Донецк, 16 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 40 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за минувшие 24 часа. Об этом сообщили в среду журналистам в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 22 нарушениях со стороны киевских солдат.

Отмечается, что за прошедший день суммарное количество нарушений со стороны ВСУ составило 40 раз. Кроме того, уточняется, что украинские силовики выпустили по территории республики свыше 150 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и пять танковых снарядов.

Ранее сообщалось, что ВСУ трижды за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться нелегально пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы. В октябре 2019 года участники контактной группы в белорусской столице согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса.