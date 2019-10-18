«Брошенный» Мичуринск или куда делись миллионы, потраченные на благоустройство наукограда

«Ревизоры» Общероссийского народного фронта — с визитом в Мичуринске. В рамках инициативы «Город N» общественники вместе со съемочной группой Федерального агентства новостей оценили госзакупки и исполнение контрактов в знаменитом российском наукограде.

Отработал — и забыл. Таков подход властей и предпринимателей Мичуринска к благоустройству городских дворов. В 2017 году они заключили контракт на покупку и установку игровых и спортивных комплексов. Два миллиона рублей оказались выброшены на ветер.

Теневой навес над спортивной площадкой во дворе дома номер 10 по ул. Мира обошелся администрации Мичуринска почти в 200 тысяч рублей. Аналогичный объект, например, в Москве, можно купить в два раза дешевле.

Оборудование установили и бросили, наземная часть конструкции начала ржаветь. Острые «железки» так и ждут, когда об них кто-нибудь споткнется. В чьем ведении находится спортплощадка — непонятно.

«Я бы не пустила сюда маленького ребенка, потому что небезопасно», — заявила коррепонденту ФАН жительница Мичуринска Надежда Богданова.

Одна из самых крупных и популярных детских площадок города полна опасностей. Так, на горке труба словно «повисла в воздухе». Прокатившись раз, дети обходят ее стороной.

«Катался, упал», — рассказал корреспонденту ФАН маленький Артем Шехматов.

Падать было больно, говорит мальчик. Теперь он сюда не ходит.

Когда-то на площадке снесли ограду. Края от спиленных железных столбов заросли травой. Одно неосторожное движение — и травмы не избежать.

На еще одной горке оторван деревянный бортик. Металлическая часть сколота, торчит острый край.

«Здесь можно зацепиться и порезаться. Это просто опасно! Могут быть серьезные травмы, — негодует руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев — Все это можно исправить за копейки, но никто не обращает на это внимания».

Общественники намерены призвать местные власти к ответу за такое «благоустройство».

«Вот эту часть площадки нужно ремонтировать, потому что это явно нарушение требований безопасности отдыха детей», — констатирует Валерий Алексеев.

Очередная «брошенная» спортплощадка во дворе дома номер 4 по ул. Жуковского. Навеса здесь почему-то нет, желающих заниматься спортом тоже. Местный житель Александр Терехов тщетно пытается накачать бицепсы.

«Этот тренажер абсолютно бесполезный, потому что эффект нагрузки не достигается. Мышцы не напрягаются, ты делаешь бесполезные движения, — говорит молодой человек. — Результат от такой тренировки получить сложно».

Внешний вид оборудования оставляет желать лучшего. Безопасное покрытие отсутствует. Тренажерный комплекс и вовсе не закреплен — конструкция легко поддается наклону.

«Человек во время занятий может упасть и нанести себе серьезные травмы, — заявил корреспонденту ФАН активист проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Поляков. — Такое ощущение, что просто привезли и бросили туда, где было место».

За два года от защитной сетки вокруг футбольной площадки почти ничего не осталось. Конструкция расшатана, кое-где отсутствуют крепления.

«Ребята играют в футбол, маленькие дети бегают, постоянно получают мячиком. Футбольный мяч — это достаточно сильный удар. При мне такие случаи были», — рассказал Александр Терехов.

Оборудование на площадках куплено по завышенной цене, подозревают общественники. Игровое безопасное покрытие обошлось местным властям в 669 тысяч рублей, ограждение — в 285. Баскетбольный щит стоит почти 56 тысяч рублей, ворота — 38, отмечают в ОНФ.

«Региональные деньги использованы, но вся эта конструкция приходит в негодность, потому что ее никто не обслуживает», — заключил Дмитрий Поляков.

Мичуринская общеобразовательная школа на 1275 мест должна была заработать еще в конце 2017 года. О знаменитом на весь регион недострое осведомлен премьер-министр России Дмитрий Медведев. До сих пор строители не могут закончить внутри отделочные работы. Региональные власти пообещали: объект будет сдан до конца декабря. Однако общественники такой оптимизм не разделяют.

«Сначала администрация Тамбовской области обещала ввести здание в эксплуатацию 1 сентября, затем 31 декабря 2018 года. Сейчас вроде как должно быть еще одно соглашение, по которому школа должна быть сдана 31 декабря 2019 года. Но мы такого документа не нашли, и это вызывает вопросы», — заявил корреспонденту ФАН Валерий Алексеев.

За два года супершкола обросла слухами: в Интернете местные жители обсуждают дефекты в стенах и фундаменте. Из 897 миллионов рублей по контракту администрация Мичуринска оплатила 886,9.

«Мы обратимся к губернатору Тамбовской области с просьбой опубликовать документацию в открытом доступе, почему школа не ввелась в эксплуатацию, почему переносились сроки. Попросим провести общественную приемку этой школы», — сказал Валерий Алексеев.

Мичуринск — центр сельскохозяйственной науки России. Здесь с 1935 года лучшие ученые разрабатывают проекты по выращиванию уникальных видов растений. Демонстрировать достижения российских селекционеров был призван Коллекционный сад, в центре которого покоится ученый Иван Мичурин.

В 90х годах это место пришло в запустение, и городские власти решили превратить его в рекреационную зону. Работы должны были закончиться этим летом, но благоустройство по непонятным причинам затянулось.

Бывший сад превратился в пустырь. В качестве ограды подрядчики установили невзрачную железную сетку. Такая же была на футбольной площадке. Тротуарные дорожки уложили дешевой плиткой. Общая сумма контрактов — 14 млн рублей.

«За эти деньги должно быть сделано на этой территории освещение, благоустройство тротуарных дорожек и павильон, — пояснил Дмитрий Поляков. — На информационном щите мы видим отсутствие данных о начале и окончании контрактных работ, что также является нарушением».

«Женщину вынули — автомат поставили», — говорит герой Георгия Данелии в фильме «Кин-дза-дза!» В Мичуринске получилось наоборот. В 2017 году на Площади Славы местные власти соорудили «золотой туалет».

По документам здесь должен быть установлен электронный туалетный модуль с платежным терминалом. В реальности деньги у посетителей принимает кассир — купюроприемник попросту неисправен. Администрация Мичуринска вложила сюда два миллиона рублей.

«Он не срабатывает, — говорит корреспонденту ФАН работница. — Были заморозки, его ремонтировали. Берет деньги, но сдачу не дает».

Женщина трудоустроена, посетители довольны. Только бюджету это сооружение влетело в копеечку.

«Для посетителей вот так удобнее! — заявила она. — У нас очень чистый туалет... Приезжали из Волгограда, Санкт-Петербурга, говорят, очень хороший. Говорят, даже там такого нет. Честное слово!»

Конструкция без автоматической системы приема денег стоит в разы дешевле, констатируют общественники.

«Это делает этот туалет, в котором, к сожалению, автоматизации не случилось, просто «золотым», — считает Валерий Алексеев.

Заказчик работы принял без нареканий, а значит, электронный туалетный модуль должен быть исправен, предполагают эксперты ОНФ.

«Должно быть понятно, почему это произошло. Должен быть наказан либо тот, кто ответственен за приемку, либо за нарушения, которые были допущены после приемки», — сказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».

Низкая исполнительная дисциплина — таков вердикт «ревизоров» в Мичуринске. Информацией о нарушениях займется Контрольно-счетная палата Тамбовской области.