Заворотнюк отказалась от препарата, продлившего жизнь Жанне Фриске

Москва, 16 октября. Популярная актриса Александра Заворотнюк отказалась от американской экспериментальной нановакцины, к которой ранее прибегла онкобольная певица Жанна Фриске, чтобы хотя бы на время продлить себе жизнь.

О том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» отказалась от чудо-вакцины, рассказали ее близкие. Одна ампула препарата стоит 12 тысяч евро (850 тысяч рублей). Кроме того, зарубежная нановакцина не излечивает от болезни, от этом ранее сообщал ныне покойный певец Иосиф Кобзон.

«Чудо-вакцина, которой лечили Фриске, – допинг. Вакцина продлила на какое-то время ей жизнь, приостановила рост раковых клеток, но ненадолго», – рассказал ранее звезда эстрады.

Кроме того, экспериментальный препарат не продается в России. За вакциной Заворотнюк необходимо было лететь в США, однако актриса отказалась. Артистку обследовали немецкие и польские врачи, но и здесь она отдала предпочтение российской медицине, пишет «Дни.ру».

Друзья Заворотнюк отмечают, что она не нуждается в финансовой помощи — ее супруг Петр Чернышев хорошо зарабатывает на ледовых шоу. Так, на российской сцене гонорары фигуриста за один спектакль составляют около 100 тысяч рублей, а за рубежом — от 700 тысяч рублей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин обвинил семью Заворотнюк в создании «ужасного ажиотажа» в СМИ.

Напомним, что слухи о болезни актрисы появились в Интернете летом 2019 года. В Сети даже появилась информация о «тайных похоронах» Заворотнюк. По пока не подтвержденным официально данным артистку выписали из больницы домой.