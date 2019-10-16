Москва, 16 октября. Минпромторг России считает, что проектированием и монтажом электростанций на основе возобновляемых источников энергии должны заниматься только российские компании, не подконтрольные иностранным организациям или государствам. Об этом говорится в материалах, подготовленных ведомством для совещания 8 октября.

Иностранцам могут запретить проектировать «зеленые» электростанции в России. Как уточнили в министерстве, основную часть ветряных электростанций в России строят «Солар системс», «Хевел», «Фортум», «Новавинд» и «Энел Россия». По данным издания «Ведомости», для выполнения работ компании привлекают как иностранные, так и российские организации.

По мнению главы направления «Электроэнергетика» центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Алексея Хохлова, предложения Минпромторга могут привести к удорожанию строительства станций.

Ранее ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что ветряные электростанции способны влиять на климат и увеличивать температуру в районе расположения станции.

Американские ученые сконструировали климатическую модель США, в которой вся энергия вырабатывалась на ветряных станциях. По подсчетам исследователей, стране нужно в 16 раз увеличить количество ветряных электростанций, чтобы полностью обеспечить себя возобновляемой энергией. Исследование опубликовано в журнале Joule.

При выгодном расположении всех станции температура локально увеличится на 0,24 градуса. Ученые подчеркивают, что это не повлияет на потепление в глобальном плане, но зато в перспективе улучшит ситуацию за счет снижения выбросов углекислого газа.