СМИ сообщили о секретной кибератаке США против Ирана

Вашингтон, 16 октября. США провели тайную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атакам, за которыми, по мнению американских властей, стоит Тегеран. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Согласно данным издания, кибероперация была проведена в конце прошлого месяца и была направлена против возможностей Тегерана по распространению «пропаганды». Отмечается, что атака «физически повлияла» на аппаратуру и оборудование, но более детальной информации источник агентства не привел.

Пентагон отказался комментировать информацию о кибератаке со стороны США. Как отметила пресс-секретарь военного ведомства Элисса Смит, Вашингтон не намерен обсуждать свои разведывательные планы «из соображений безопасности».

Напомним, 14 сентября несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись нападению, после чего Эр-Рияд был вынужден уменьшить добычу нефти более чем в два раза. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция под предводительством Эр-Рияда, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотных летательных аппаратов. США заявили, что нет никаких доказательств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран.