Подозреваемых в избиении биатлониста до смерти арестовали в Красноярске

Красноярск, 16 октября. Двух подозреваемых в избиении мастера спорта по биатлону арестовали в Красноярске.

В Красноярске изменили меру пресечения для фигурантов дела об избиении биатлониста Дмитрия Сисигина до смерти.

«Избрать в отношении подозреваемого Шилова Андрея Ивановича меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно», — объявила судья.

Аналогичное решение в суде было принято по второму подозреваемому — Сергею Шмелеву, передает Национальная служба новостей.

Шилова и Шмелева подозревают в преступлении по статье «Причинение тяжелого вреда здоровью». Драка с биатлонистом произошла в ночь с 14 на 15 сентября, однако о произошедшем стало известно только через месяц: Сисигину сделали операцию, после чего спортсмен 22 дня пролежал в коме и скончался, пишет «ФедералПресс».

У обоих фигурантов дела ранее были судимости. Один из них ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй — за незаконный оборот наркотиков и грабеж.

После задержания подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако этот факт возмутил общественность, которая указала на якобы родственные связи одного из подозреваемых с представителями местной власти. По данным местных СМИ, отец Шилова был главой Емельяновского поселкового совета депутатов, а мать — бывшая судья того же района.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее дал указание передать дело об избиении спортсмена до смерти в центральный аппарат ведомства.