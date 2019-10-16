Росконтроль проверил горбушу на наличие паразитов

Москва, 16 октября. Специалисты союза потребителей Росконтроля исследовали на наличие паразитов замороженную горбушу. Эксперты изучили популярные рыночные бренды, реализующие рыбу по цене от 175 до 289 рублей за килограмм.

Так, специалисты изучили продукцию марок «ВкусАрт», «Каждый день», «Волна», Aro и Globus. Во время исследования выяснилось, что во всех образцах белка меньше, чем изначально заявлено в маркировке. Кроме того, на упаковке горбуши бренда «Волна» пищевая ценность не была указана вовсе.

Что касается теста на безопасность, то его прошла вся взятая на проверку продукция.

«Не обнаружено и живых паразитов, опасных для здоровья человека, и их личинок», — резюмировал Росконтроль.

В результате союз потребителей рекомендовал к покупке продукцию всех исследованных брендов. Об этом говорится на сайте организации.

Ранее Росконтроль сообщил, у кого из популярных производителей самая качественная соленая селедка, а также предоставил результаты исследований по нарушениям продукции других марок. Проверили эксперты и любимые россиянами куриные крылья — у некоторых из производителей в итоге в продукции были обнаружены антибиотики.