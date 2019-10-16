В ДНР возмутились призыву Украины распустить Донецкую и Луганскую народные республики

Любые переговоры с действующей украинской властью будут заканчиваться тупиком. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Распустить ДНР и ЛНР

Киев будет готов к выполнению политической части Минских соглашений только после роспуска Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По словам Олифер, для выполнения политического блока соглашений должно быть достигнуто полное прекращение огня, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, обеспечение мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

Она добавила, что на территории ДНР и ЛНР должна работать избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, средства массовой информации и иностранные наблюдатели. Кроме то, Вооруженные силы Украины должны взять под свой контроль российско-украинскую границу.

Тупиковая ситуация

Как отметил Александр Матюшин, очередной раунд переговоров в Минске снова показал бесперспективность каких-либо переговоров с Украиной. Раньше Киев, при президенте Украины Петре Порошенко, хотя бы делал вид, что стремится к выполнению Минских соглашений, считает Варяг.

«Тогда Киев вносил какие-то законы, пусть и не проходившие дальше Верховной рады, заключал перемирие, которое и соблюдалось только первые дни. Сейчас же «всенародно избранный» президент Украины Владимир Зеленский, поиграв в миротворца, показал свое истинное лицо. С его приходом, несмотря на заявление о мире, число обстрелов заметно увеличилось. И выросло, конечно же, количество жертв со стороны как военнослужащих, так и мирных жителей Новороссии», — пояснил Александр Матюшин.

По его словам, Владимир Зеленский, пытаясь выпросить кредиты у западных «партнеров», пошел на подписание «формулы Штайнмайера». Осознав, что их выполнение угрожает ему новым Майданом со стороны коалиции военных, радикальных националистов и других оппозиционных элементов, совершил демарш в Минске.

«Поэтому какие-либо соглашения с Украиной следует заключать лишь только после радикальной люстрации всей ее политической элиты. В результате этого Украина вернется в орбиту Русского мира. Иначе любые переговоры будут заканчиваться тупиком», — заключил Александр Матюшин.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Украины Владимира Зеленского нет.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились Донецкая и Луганская народные республики.