Фонд защиты национальных ценностей поблагодарил Лукашенко за защиту Богачевой

Москва, 16 октября. Фонд защиты национальных ценностей выразил благодарность всем, кто принимал участие в кампании по освобождению задержанной в Минске гражданки России Анны Богачевой, попавшая под санкции США. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ФЗНЦ.

В заявлении фонда подчеркивается, что журналисты и общественность, оказывая поддержку Богачевой, «высказались против беспредела и беззакония, которые пытается творить США».

«Вклад активных жителей нашей страны в вызволение Анны сложно переоценить», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении указывается, что МИД РФ проделал колоссальную работу для того, чтобы россиянка была освобождена. При этом важно понимать, что «работники внешнеполитического ведомства получили возможность подкрепить свои требования отсылкой к позиции множества лидеров общественного мнения как в России, так и в Беларуси».

«Особенно радует единодушие, с которым представители медиа и общественники откликнулись на информацию об угрозе, нависшей над Анной Богачевой. Это не только наглядно подтвердило силу общественного мнения, но и напомнило россиянам о том, что все они — граждане одной страны, и при любом посягательстве извне должны грудью вставать на защиту друг друга», — отмечается в заявлении.

Фонд защиты национальных ценностей выразил отдельную благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который в очередной раз подтвердил, что является сильным и независимым политическим лидером.

«Подчеркнуто негативное отношение Александра Григорьевича к задержанию Анны Богачевой четко указывает на его позицию относительно практики задержания россиян за рубежом по запросам США», — указывается в сообщении.

Представители ФЗНЦ также выразили уверенность в том, что Лукашенко «не допустит использования властей республики в качестве инструмента в руках американских элит».

«Сегодня мы можем засвидетельствовать, что Беларусь остается дружественным по отношению к России государством, а все жители нашей страны могут безбоязненно посещать ее территорию», — говорится в заявлении фонда.

Напомним, Богачеву задержали в Минске по запросу Интерпола. Как сообщал адвокат девушки, ее задержали в Минске на основании сфабрикованного в Штатах дела о якобы «вмешательстве» РФ во внутренние дела США. Ее освободили, поскольку белорусская прокуратура не нашла оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи.