Полицейский спецназ Косово вторгся в населенный сербами север края

Белград, 16 октября. Порядка ста сотрудников полицейского спецназа самопровозглашенной республики Косово вторглись в населенные сербами районы на севере края.

Вторжение было зафиксировано в среду утром. К настоящему моменту точной причины произошедшего нет. Соответствующую информацию передает национальное телевидение Сербии (РТС).

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич ранее заявил, что власти в Приштине отозвали свою заявку на вступление в Интерпол. В Белграде восприняли эту информацию как победу, однако в Косово это стало причиной недовольства.

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей встретились с руководителем агентства и радио Sputnik-Сербия Любинкой Милинчич. Они попытались выяснить, как в Белграде воспринимают происходящее в Косово, где сравнительно недавно албанская полиция в ходе рейда избила российского представителя Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Также журналисты поинтересовались, как в столице Сербии видят нынешние отношения с Россией.