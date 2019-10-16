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Эрдоган планирует посетить Москву до конца октября

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Эрдоган планирует посетить Москву до конца октября

Москва, 16 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию до конца октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали подробности переговоров президента России Владимира Путина и Эрдогана, которые они провели по телефону накануне. Разговор состоялся по инициативе Анкары. 

В беседе президенты России и Турции обсудили операцию против курдских террористов в Сирии. В завершении диалога Путин пригласил турецкого коллегу в Россию с визитом. Песков обозначил возможные сроки визита Эрдогана.

«Визит может состояться до конца октября», — сообщил пресс-секретарь российского президента.

Эрдоган планирует посетить Москву до конца октября

Накануне известный турецкий политолог Керим Хас в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что санкции США из-за операции Турции против курдских террористов в Сирии могут способствовать развитию экономических отношений между Анкарой и Москвой, особенно в военно-техническом плане.

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Источник: РИА Новости
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