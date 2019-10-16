В ОБСЕ сообщили, что ВСУ укрепляют позиции на участке отвода сил в Донбассе

Луганск, 16 октября. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили об оборудовании защитных барьеров Вооруженными силами Украины (ВСУ) на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом рассказали журналистам в среду в пресс-службе миссии.

По данным пресс-службы, 12 октября на участке разведения в районе Золотого наблюдатели зафиксировали установку восьми защитных барьеров типа Hesco. Кроме того, в миссии ОБСЕ обратили внимание на то, что наблюдатели зафиксировали почти в 30 метрах от северного края участка разведения на подконтрольной киевским властям территории колесный экскаватор, две легкие фуры, а также примерно 20 украинских военнослужащих.

В военном ведомстве ЛНР указали, что также фиксируется продолжение работ по укреплению позиций ВСУ в районе участка разведения сил, сообщает РИА Новости.

Ранее народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что киевские военные укрепляют позиции на участке разведения сил и средств возле Золотого в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины на заседании в белорусской столице 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться месяц. Впрочем, Киев успел уже трижды сорвать разведение. ДНР и ЛНР предприняли попытку начать разведение в среду, четверг и пятницу, для этого были запущены белые ракеты, однако ВСУ проигнорировали сигнал и сорвали разведение.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.