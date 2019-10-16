Москва, 16 октября. Ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний, заявил врач и телеведущий Сергей Агапкин.

Врач рассказал, к чему может привести «ком в груди». По его словам, если появился такой симптом, нужно обязательно пройти медицинское обследование, чтобы исключить нежелательные последствия. Как пишет издание «Аргументы и факты», начать проверку у врачей следует с фиброгастродуоденоскопии. По словам врача, это поможет исключить эзофагит, стеноз, дивертикулы, рак пищевода. Кроме того, нужно провести обследование щитовидной железы и сердца. Как уточнил эксперт, «ком в груди» может сигнализировать о нервном перенапряжении и заболевании миндалин. Также, по его словам, это может быть симптомом остеохондроза.

Ранее эксперты Национального института исследования рака в Нью-Джерси рассказали, какие причины приводят к раку груди. В России ежегодно диагностируют более 54 тысяч случаев развития онкологии молочной железы. Американские врачи предупредили пациенток всего мира, что болезнь проще предупредить, чем лечить.

Порядка 15% женщин имеют генетическую предрасположенность к раку груди. К аномалиям также может привести травмирование молочной железы, ведение пассивного образа жизни, курение. Специалисьы подчеркивают, что риск рака груди увеличивается у женщин с ранней менструацией (до 12 лет) и с поздней менопаузой (после 55 лет).

Врачи посоветовали после 40 лет регулярно проходить маммографию. Можно осматривать грудь самостоятельно: поднимите одну грудь вверх, другой рукой прощупайте молочную железу на наличие уплотнений. Если вы заметили какие-то выделения из сосков, то обязательно обратитесь к врачу. Эксперты напоминают, что стоит следить за весом, регулярно ходить в тренажерный зал и избегать стресса.