ВМС Швеции приняли сигнал с метеобуя за российскую подлодку

Стокгольм, 16 октября. Шведская подводная лодка перехватила зашифрованный радиосигнал, в результате чего в водном пространстве была организована полномасштабная операция по поиску иностранного корабля.

Инцидент произошел на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года. В результате поисковой операции выяснилось, что сигнал поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.

Во время розыскных мероприятий иностранные СМИ предположили, что в воды Швеции вторглась мини-субмарина, принадлежащая вооруженным силам России. В Минобороны РФ ответили, что подводное судно не могло оказаться в водах Швеции, так как в составе ВМФ подобных кораблей уже нет.

Поиски шли около недели, из бюджета страны было выделено около 20 миллионов крон (54,8 миллиона рублей). В результате операции министр обороны Швеции Петер Хультквист сделал заявление, что военными «получено подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка», сообщает издание Svenska Dagbladet.

Однако заявление было ошибочным. Просчет произошел, когда экипаж шведской подлодки занимался поиском движущихся объектов.

«Они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку», — сообщил изданию собеседник, знакомый с ситуацией.

Член Шведской метеорологической службы (SMHI) Пер Ульссон, в свою очередь, рассказал, что в день, когда военные перехватили сигнал, в Балтийском море вышел из строя метеорологический буй. Данные о поломке были переданы на другой буй, расположенный на юге Стокгольмского архипелага. Именно этот сигнал и перехватила шведская подлодка.

«Буй сломался и оказалось, что SMHI направили корабль, чтобы его подобрать. Когда образец звука соотнесли с записями двух шведских подлодок, все стало ясно. Это была не подлодка-нарушитель», — уточник сложившуюся ситуацию собеседник польского СМИ.

В итоге правительство и министр обороны узнали об истинном источнике происхождения звука в мае 2015 года.