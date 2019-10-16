В Токио призвали Россию признать «ошибкой» разгром Японии в 1945 году

Токио, 16 октября. Российской Федерации ради сотрудничества с Токио нужно признать ошибкой военную операцию Советского Союза против Японии в 1945 году. Таким мнением поделился журналист Ресуке Эндо в статье для токийского издания Sankei Shimbun.

Автор статьи назвал «государственным преступлением» интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала в лагерях, пишет АиФ.ru.

Как напоминает «Царьград», в феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали документ, согласно которому Москва обязалась вступить в войну на стороне единомышленников против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и завершения войны на территории Европы при условии возвращения СССР южной части Сахалина и передачи Курил.

По окончании войны СССР официально вернул в свой состав территории, аннексированные Токио у Российской империи по завершении Русско-японской войны, а также ранее уступленную Японии в 1875 году ключевую группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, в том числе острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Последняя территориальная потеря японскими властями до сегодняшнего дня не признана, Токио хочет вернуть Южные Курилы в качестве предварительного условия для переговоров по мирному соглашению.

Осенью прошлого года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в столице Приморского края президент России Владимир Путин выступил с инициативой заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания соглашения. В ответ глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с российской стороной.