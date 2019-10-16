Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Пушков раскритиковал требование властей Украины распустить ДНР и ЛНР

47
0 Оставить комментарий

Пушков раскритиковал требование властей Украины распустить ДНР и ЛНР

Москва, 16 октября. Заявление о необходимости роспуска ДНР и ЛНР, озвученное пресс-секретарем украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьей Олифер, делает минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми. Об этом в Twitter заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков раскритиковал требование властей Украины распустить ДНР и ЛНР. По его словам, это «странные маневры», «требовать роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо». Пушков напомнил, что республики являются сторонами договоренностей.

Напомним, урегулированием ситуации в Донбассе занимается специальная группа в Минске. Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на начало этого года, в гражданской войне погибли более 13 тысяч человек.

Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Пушков раскритиковал требование властей Украины распустить ДНР и ЛНР

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров