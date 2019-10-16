Москва, 16 октября. Заявление о необходимости роспуска ДНР и ЛНР, озвученное пресс-секретарем украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьей Олифер, делает минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми. Об этом в Twitter заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков раскритиковал требование властей Украины распустить ДНР и ЛНР. По его словам, это «странные маневры», «требовать роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо». Пушков напомнил, что республики являются сторонами договоренностей.

Напомним, урегулированием ситуации в Донбассе занимается специальная группа в Минске. Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на начало этого года, в гражданской войне погибли более 13 тысяч человек.

Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.