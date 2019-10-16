В ООН заявили о психологических пытках в отношении Ассанжа

Нью-Йорк, 16 октября. Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер рассказал, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался психологическим пыткам.

С заявлением на тему представитель Организации Объединенных Наций выступил накануне во время специальной пресс-конференции, отметив, что Британия, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать дело.

По словам Мельцера, посетившего Ассанжа в мае, основатель Wikileaks подвергался психологическим пыткам в течение долгого времени. В соответствии с Конвенцией против пыток государства должны провести соответствующее расследование.

Напомним, что в сентябре отец основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал о мучениях сына в британской тюрьме Белмарш. Отец Ассанжа заявил, что его сын во время заключения сталкивается с колоссальными психологическими и физическими страданиями и заметно теряет в весе.

Отец Ассанжа отметил, что не может поверить в то, что вопреки призывам ООН его сына продолжают держать в одной из самых суровых тюрем страны. По его мнению, единственными правонарушителями в этой ситуации выступают Королевская прокурорская служба и британское правительство.

Добавим, что основатель WikiLeaks с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанжа задержали 11 апреля по выданному за неявку в суд в 2012 году ордеру и по требованиям властей Швеции и США.