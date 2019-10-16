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Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

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Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Кабул, 16 октября. Два военных погибли, более 25 пострадали в результате взрыва заминированного большегруза в провинции Лагман на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщает телевизионный канал 1TV.

Согласно информации канала, среди пострадавших — 20 гражданских и шесть военнослужащих. Другие подробности происшествия в настоящее время не приводятся.

Как сообщил телеканал TOLO News, взрыв прогремел недалеко от штаб-квартиры полиции.

В середине прошлого месяца сообщалось, что 30 человек погибли в результате авиационного удара в Афганистане.

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Источник: 1TV
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