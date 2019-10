Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Кабул, 16 октября. Два военных погибли, более 25 пострадали в результате взрыва заминированного большегруза в провинции Лагман на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщает телевизионный канал 1TV.

Согласно информации канала, среди пострадавших — 20 гражданских и шесть военнослужащих. Другие подробности происшествия в настоящее время не приводятся.

Как сообщил телеканал TOLO News, взрыв прогремел недалеко от штаб-квартиры полиции.

At least two Afghan security force members were killed and six others were wounded in a truck bomb explosion close to police HQ in Alishing district of #Laghman, the Ministry of Interior confirmed. #Afghanistan