Москва, 16 октября. Ноябрь в 2019 году может оказаться теплым практически на всей европейской территории России, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, в ноябре температура воздуха выше нормы будет фиксироваться в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях.

Кроме того, необычно тепло в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий. Как пишет «Российская газета», на один градус выше обычных значений термометры покажут в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми. По словам Паршиной, исключением не станут Урал, Ханты-Мансийский округ, Ямал. Синоптики обещали россиянам теплый ноябрь.

На Дальнем Востоке, к примеру, теплее средних температур будет на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке. Теплый ноябрь обещают и в Москве. Теплее будет на 1–2 градуса.

Ранее ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.