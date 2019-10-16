Роскачество объяснило популярность розовых вин

Москва, 16 октября. Сотрудники Роскачества объяснили популярность розовых вин и рассказали, с какими блюдами лучше употреблять указанный напиток.

По словам экспертов, розовые вина пользуются особой популярностью благодаря своей универсальности — этот напиток отлично подходит как тем, кто не любит «слишком тяжелое» красное, так и тем, кому надоело «слишком легкое» белое. Помимо этого, популярность розового вина растет благодаря социальным сетям, пишут «Известия».

«Ничто так не украшает Instagram, как фото запотевшего бокала с розовым вином на фоне любого летнего пейзажа», — рассказали сотрудники Роскачества.

Отмечается, что в российских магазинах хорошее розовое вино в мягкой упаковке найти крайне трудно. Действительно качественный продукт производители разливают в бутылки из прозрачного стекла, чтобы потенциальный покупатель мог оценить красоту цвета напитка.

Как отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, розовое вино надо пить молодыми в течение года или шести месяцев после бутилирования, сообщает KP.ru.

Кроме того, еще одним очевидным преимуществом розовых вин является их широкий спектр гастрономических комбинаций.

Ранее Роскачество объяснило разницу между вином и винными напитками.