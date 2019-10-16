Семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале в ожидании конца света

Амстердам, 16 октября. Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.

Как рассказал владелец заведения, молодой человек сказал, что ему нужна помощь и убежал. Как пишет издание Die Welt, выяснилось, что 58-летний мужчина и шесть его детей все это время ждали конца света. По данным Deita.ru, полиция вызволила всех из убежища. При этом отец семейства отказался сотрудничать с правоохранительными органами. По данным телеканала МИР 24, он был задержан. Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале в ожидании конца света.

Ранее американские ученые перенесли дату конца света. По их мнению, теперь все живое на нашей планете вымрет уже в октябре текущего года. Поэтому специалисты советуют всем уже сейчас задуматься на тему поиска новой планеты для заселения. При этом они отмечают, что выбор на самом деле невелик.

Астрономы из США заявили, что Земле в очередной раз угрожает планета Нибиру, которая пытается уничтожить ее еще с 2012 года.

По мнению ученых, Нибиру способна закрыть Землю от Солнца и повернуть ее на 180 градусов. Большое количество природных катаклизмов, которые происходят в мире последнее время, свидетельствует о грядущем «судном» дне.

В свою очередь сотрудники NASА не перестают опровергать существование планеты Х, поскольку Нибиру ни разу не засек ни один спутник. Несмотря на это, сильные мира сего продолжают строительство бункеров, чтобы встретить космического агрессора достаточно защищенными.