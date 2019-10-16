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Названы неожиданные последствия глобального потепления

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Названы неожиданные последствия глобального потепления

Москва, 16 октября. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) считают, что прогнозируемые изменения климата могут положительно сказаться на росте лесов.

Так, специалисты считают, что если температура и влажность на планете будут увеличиваться так, как предсказывают глобальные прогнозы, то радиальный прирост деревьев может увеличиться почти на 20%.

Также исследователи подтвердили гипотезу о том, что в холодных и засушливых условиях главную роль в формировании проводящей ткани, составляющей основную полезную биомассу древесины, играет влажность почвы.

«Мы ожидаем, что через 10–15 лет будут получены данные мониторинга, которые подтвердят результаты моделирования, выполненного нами в 2019 году. Такие долгосрочные исследования нужны для формирования полной картины того, как будут реагировать леса на самые экстремальные изменение климата», — пояснил заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий СФУ Владимир Шишов.

Как напоминает RT, эксперты ООН в последнем исследовании по изменениям климата пришли к выводу, что остановить глобальное потепление возможно, если человечество начнет есть меньше мяса, станет обрабатывать землю с малым количеством химикатов и будет защищать леса.

Названы неожиданные последствия глобального потепления

Исследователь университета Эксетера Рейс Тирадо назвал изменение системы ведения сельского хозяйства ключевым фактором в борьбе за Землю. Переход с мяса на овощи освободит занятые под животноводство земли для земледелия, что позволит накормить больше нуждающихся.

Еще одним приоритетом человечества в ООН назвали охрану лесов. Во всемирной организации подчеркивают, что вырубка деревьев и превращение земель в места для пастбищ, а также производство пальмового масла влияют на изменения климата: на это приходится 15–20% вредных выбросов.

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Источник: РИА Новости
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