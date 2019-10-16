Российские военные полицейские впервые организовали патруль в городе Манбидж в Сирии

Дамаск, 16 октября. В сирийском городе Манбидже на востоке провинции Алеппо российская военная полиция впервые организовала патрулирование.

Об этом ТАСС рассказал офицер военной полиции ВС РФ Сафар Сафаров, пояснив, что при виде российского флага всяческие боевые действия в населенном пункте тут же прекращаются.

«Ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага», — уточнил военный.

По словам Сафарова, раньше работе военной полиции РФ препятствовали американские военнослужащие, которые перехватывали россиян на дороге из-за разного понимания зон ответственности.

Добавим, что на прошлой неделе Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

Как напоминают «Известия», ранее доцент РГГУ Сергей Серегичев и кандидат исторических наук Станислав Хатунцев раскрыли причины борьбы Турции с курдскими террористами на территории Сирийской Арабской Республики.