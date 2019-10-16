ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 16 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили журналистам в среду в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что украинская армия обстреляла районы сел Калиновка и Желобок. В представительстве ЛНР в СЦКК также добавили, что ВСУ вели огонь из минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев объявил о старте так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы.

В октябре текущего года участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса, сообщал «Ридус».