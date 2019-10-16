Летевший из Дели в Москву самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Ташкенте

Ташкент, 16 октября. Самолет А-330 «Аэрофлота», летевший в Москву, в среду утром вынужденно сел в Ташкенте из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо. Об этом рассказал представитель аэропорта столицы Узбекистана.

Отмечается, что борт выполнял полет из Дели в Москву. В 7.19 (в это время в Москве было 5.19) совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Выяснилось, что один из пассажиров почувствовал себя плохо.

Как пишет РИА Новости, самолет на земле ждала медицинская бригада. Сейчас решается вопрос о госпитализации пассажира. Борт отправится по маршруту по мере готовности.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта «Жуковский». На борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер выполнял рейс в Симферополь. Когда самолет был на высоте 20–30 метров, произошло столкновение со стаей чаек. Птицы угодили в воздухозаборники, из-за этого двигатели судна начали барахлить.

Юсупов принял решение не возвращаться в аэропорт вылета, а аварийно посадить самолет на кукурузное поле. Лайнер сел на брюхо, но пожара не произошло, хотя у воздушного судна были полные баки. Никто не погиб. Более 70 человек получили травмы, в том числе 19 детей.

Президент РФ Владимир Путин наградил пилотов самолета «Уральских авиалиний», посадивших лайнер в кукурузном поле. КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества.