Военный эксперт обвинил США в разгуле курдов-боевиков у границ Сирии и Турции

Москва, 16 октября. Американские власти виноваты в том хаосе, который воцарился на территории Сирии. Об этом заявил журналистам экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС Российской Федерации Сергей Хатылев.

В разговоре с корреспондентом Nation News Хатылев рассказал о тех процессах, которые происходят на Ближнем Востоке в течение последних нескольких лет, а также о произволе курдских радикалов, с которыми на сегодняшний день борется турецкая армия.

По мнению военного эксперта, на Западе надеются, что их действия приведут к новому витку «цветных революций». Впрочем, как отметил Хатылев, с точностью утверждать, какие задачи на Ближнем Востоке ставят перед собой американские власти, в настоящее время сложно.

«Сказать, какую точно они ставят себе задачу, трудно. Но в целом — создание напряженной обстановки в этом регионе», — уточнил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что примерно через 14 дней станет ясно, «какую рыбку США будут ловить и как». Кроме того, по его мнению, Ближний Восток может стать ареной для борьбы демократов с республиканцами в преддверии президентских выборов.

Напомним, военная операция на северо-востоке САР ведется против курдских бандформирований, которые захватили земли под предлогом «борьбы» с международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Вместо намеченной борьбы курды-радикалы стали подвергать дискриминации мирное население, проживающее вдоль границ Сирии и Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецкой армии является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.