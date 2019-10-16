Украина призвала распустить ДНР и ЛНР. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Эрдоган обсудили Сирию Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Поводом для их беседы стали события в Сирии — там уже неделю длится военная операция Анкары против курдов. Путин обратил внимание коллеги на то, что за это время гуманитарная обстановка вдоль сирийско-турецкой границы обострилась, а радикалы «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки) в условиях всеобщего хаоса пытаются бежать в соседние страны. Российский лидер назвал это недопустимым. Совсем скоро президенты обсудят этот вопрос на личной встрече, ведь Эрдоган согласился приехать в Россию уже в ближайшие дни.

Украина призывает распустить ДНР и ЛНР Из Киева вновь звучат заявления, которые могут сорвать мирный процесс по Донбассу. Политическая часть Минских соглашений вступит в силу только после роспуска Донецкой и Луганской народных республик. Такую позицию озвучила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Украину в контактной группе. В российском Совете Федерации считают, что эти высказывания противоречат недавно принятой «формуле Штайнмайера», а гражданская война на Украине, к сожалению, продолжится: «Мы уже привыкли к весьма своеобразной трактовке украинской стороной «формулы Штайнмайера». Но на сей раз речь идет о прямом отказе от этой формулы. <…> Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться», — заявил Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Япония восстанавливается от удара стихии Япония восстанавливается после сильного удара стихии. Кабмин страны выделит $6,5 млн на помощь пострадавшим от тайфуна «Хагибис». Он разбушевался в минувший уик-энд: всю Японию захлестнули ветер и ливни, особенно тяжело пришлось жителям центральной части страны. Стихия привела к оползням, затоплениям и, как сообщают местные СМИ, на сегодняшний день унесла жизни уже 74 человек. Более 10 числятся пропавшими без вести, а общее число пострадавших перевалило за две сотни. При этом тысячи домов по-прежнему остаются без электричества.