Украина призвала распустить ДНР и ЛНР. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Поводом для их беседы стали события в Сирии — там уже неделю длится военная операция Анкары против курдов. Путин обратил внимание коллеги на то, что за это время гуманитарная обстановка вдоль сирийско-турецкой границы обострилась, а радикалы «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки) в условиях всеобщего хаоса пытаются бежать в соседние страны. Российский лидер назвал это недопустимым. Совсем скоро президенты обсудят этот вопрос на личной встрече, ведь Эрдоган согласился приехать в Россию уже в ближайшие дни.
Украина призывает распустить ДНР и ЛНР
Из Киева вновь звучат заявления, которые могут сорвать мирный процесс по Донбассу. Политическая часть Минских соглашений вступит в силу только после роспуска Донецкой и Луганской народных республик. Такую позицию озвучила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Украину в контактной группе. В российском Совете Федерации считают, что эти высказывания противоречат недавно принятой «формуле Штайнмайера», а гражданская война на Украине, к сожалению, продолжится:
«Мы уже привыкли к весьма своеобразной трактовке украинской стороной «формулы Штайнмайера». Но на сей раз речь идет о прямом отказе от этой формулы. <…> Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться», — заявил Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Япония восстанавливается от удара стихии
Япония восстанавливается после сильного удара стихии. Кабмин страны выделит $6,5 млн на помощь пострадавшим от тайфуна «Хагибис». Он разбушевался в минувший уик-энд: всю Японию захлестнули ветер и ливни, особенно тяжело пришлось жителям центральной части страны. Стихия привела к оползням, затоплениям и, как сообщают местные СМИ, на сегодняшний день унесла жизни уже 74 человек. Более 10 числятся пропавшими без вести, а общее число пострадавших перевалило за две сотни. При этом тысячи домов по-прежнему остаются без электричества.
Импичмент Трампа откладывается?
Угроза импичмента, нависшая над президентом США Дональдом Трампом, пока складывается не по сценарию демократов. Американские СМИ сообщают, что спикер Конгресса Нэнси Пелоси откладывает голосование об отстранении лидера Штатов — это происходит на фоне новостей о том, что Пентагон вслед за Белым домом отказался сотрудничать с демократами по данному делу. Напомним, что поводом для возможного импичмента стал телефонный разговор президентов Украины и США 25 июля. Тогда Трамп, по версии оппонентов, требовал у Владимира Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена в Незалежной, т.е. сына Джо Байдена — вероятного противника Трампа по грядущим выборам. Как выяснилось из стенограммы, речь о следствии действительно велась, но без каких-либо угроз или шантажа, поэтому американский лидер все обвинения отрицает.