Пентагон отказался предоставлять документы, запрошенные по делу об импичменте

Вашингтон, 16 октября. Министерство обороны США отказалось предоставить демократам из Палаты представителей Конгресса запрошенные ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа документы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ведомство направило американским законодателям письмо, в котором сообщило, что не может в установленные сроки (к 15 октября) предоставить запрошенные документы. Отказ в Пентагоне мотивировали соображениями юридического характера.

«Министерство в настоящий момент не может выполнить ваше требование о предоставлении документов», — говорится в послании.

В Минобороны США подчеркнули, что готовы «работать» по данному вопросу с профильными комитетами Палаты представителей.

Представители Демократической партии США из нижней палаты Конгресса 7 октября направили главе Пентагона Марку Эсперу повестку с требованием предоставить касающиеся заморозки военной помощи Украине документы. Законодатели отмечали, что документы необходимы для изучения последовательности «событий и причины, которые стояли за решением Белого дома удержать критически важную военную помощь Украине».

Ранее газета «Известия» сообщила, что лидеры предвыборной гонки из Демократической партии США в ходе дебатов единодушно выступили за импичмент Трампу.

«Импичмент позволит гарантировать, что этот человек не сможет раз за разом нарушать закон», — заявила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Ее коллега от штата Вермонт Берни Сандерс, а также бывший вице-президент США Джозеф Байден назвали главу белого дома коррупционером.

Крупный скандал в Соединенных Штатах разгорелся вокруг состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политические оппоненты главы Белого дома утверждают, что Трамп пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности сына Байдена Хантера на Украине в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.