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Пентагон отказался предоставлять документы, запрошенные по делу об импичменте

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Пентагон отказался предоставлять документы, запрошенные по делу об импичменте

Вашингтон, 16 октября. Министерство обороны США отказалось предоставить демократам из Палаты представителей Конгресса запрошенные ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа документы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ведомство направило американским законодателям письмо, в котором сообщило, что не может в установленные сроки (к 15 октября) предоставить запрошенные документы. Отказ в Пентагоне мотивировали соображениями юридического характера.

«Министерство в настоящий момент не может выполнить ваше требование о предоставлении документов», — говорится в послании.

В Минобороны США подчеркнули, что готовы «работать» по данному вопросу с профильными комитетами Палаты представителей.

Представители Демократической партии США из нижней палаты Конгресса 7 октября направили главе Пентагона Марку Эсперу повестку с требованием предоставить касающиеся заморозки военной помощи Украине документы. Законодатели отмечали, что документы необходимы для изучения последовательности «событий и причины, которые стояли за решением Белого дома удержать критически важную военную помощь Украине».

Пентагон отказался предоставлять документы, запрошенные по делу об импичменте

Ранее газета «Известия» сообщила, что лидеры предвыборной гонки из Демократической партии США в ходе дебатов единодушно выступили за импичмент Трампу.

«Импичмент позволит гарантировать, что этот человек не сможет раз за разом нарушать закон», — заявила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Ее коллега от штата Вермонт Берни Сандерс, а также бывший вице-президент США Джозеф Байден назвали главу белого дома коррупционером.

Крупный скандал в Соединенных Штатах разгорелся вокруг состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политические оппоненты главы Белого дома утверждают, что Трамп пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности сына Байдена Хантера на Украине в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

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Источник: Reuters
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