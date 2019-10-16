В Счетной палате рассказали об уровне укомплектованности личного состава МВД

Москва, 16 октября. Уровень укомплектованности личного состава органов внутренних дел в прошлом году оказался ниже планового значения, так как многие сотрудники решили уйти в отставку. Соответствующее заключение Счетной палаты РФ на государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» размещено в среду на официальном сайте ведомства.

Согласно данным отчета, выдержки которого приводит РИА Новости, де-факто уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6% при планируемом в 95%. В Счетной палате России объяснили, что это связано с увольнением сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Как сообщала «Газета.Ru», президент Российской Федерации Владимир Путин в октябре прошлого года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы страны, который предусматривает с 2019 года пошаговое повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.

Изначально законопроект Кабмина РФ предполагал поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, но во втором чтении в Государственной думе были учтены предложения российского лидера, в результате закон предусматривает повышение для всех на пять лет.